Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своем Twitter, что услуги 30-летнего немецкого полузащитника Леона Горецки официально были предложены нескольким ведущим клубам Европы через посредников. В списке потенциальных покупателей особенно выделяются два гранда: мадридский Реал и неаполитанский Наполи.

Для Реала Горецка может стать опытным усилением центральной линии на фоне плотного игрового графика, тогда как Наполи под руководством Антонио Конте ищет мощных и зрелых футболистов с чемпионским менталитетом для укрепления лидирующих позиций в Серии А.

Действующий контракт Горецки с Баварией рассчитан до лета 2026 года, что открывает возможность заинтересованным клубам вести официальные переговоры уже с января 2026 года. Текущий сезон для Горецки складывается непросто: в Бундеслиге он провел 14 матчей, преимущественно со скамейки запасных, и не отметился результативными действиями.

