Египет выбил действующего победителя КАН и сыграет в полуфинале. Видео
Салах и Ко вышли на Сенегал
около 11 часов назад
Египет и Кот-д'Ивуар разыграли последнюю путевку в полуфинал Кубка африканских наций-2025. Матч в Агадире завершился со счетом 3:2.
Эффективность «фараонов» сделала разницу против территориального преимущества «слонов». Уже на старте встречи Мармуш открыл счет. Кот-д'Ивуар быстро взял под контроль мяч, создал несколько моментов, но вопреки ходу игры, Раби увеличил преимущество на 32-й минуте, замкнув подачу Салаха с углового.
Ивуарийцы не разочаровались и наконец были вознаграждены, когда Дьоманде заставил Фатуха перед перерывом срезать мяч в собственные ворота.
После перерыва Кот-д'Ивуар продолжил играть с той же интенсивностью, но снова забил Египет. Салах к ассисту в первом тайме добавил забитый гол в начале второго тайма, сделав счет 3:1.
Ивуарийцы не собирались складывать оружие, а их старания были вознаграждены голом Дуе на 73-й минуте после хаотичной ситуации в штрафной площадке.
Концовку матча Кот-д'Ивуар провел на половине поля Египта, но в итоге сложил с себя полномочия действующего обладателя КАН.
КАН-2025. Четвертьфинал
Египет Кот-д'Ивуар - 3:2
Голы: Мармуш 4, Раби 32, Салах 52 - Фату авт. 40, Дуе 73
