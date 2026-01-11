Египет и Кот-д'Ивуар разыграли последнюю путевку в полуфинал Кубка африканских наций-2025. Матч в Агадире завершился со счетом 3:2.

Эффективность «фараонов» сделала разницу против территориального преимущества «слонов». Уже на старте встречи Мармуш открыл счет. Кот-д'Ивуар быстро взял под контроль мяч, создал несколько моментов, но вопреки ходу игры, Раби увеличил преимущество на 32-й минуте, замкнув подачу Салаха с углового.

Ивуарийцы не разочаровались и наконец были вознаграждены, когда Дьоманде заставил Фатуха перед перерывом срезать мяч в собственные ворота.

После перерыва Кот-д'Ивуар продолжил играть с той же интенсивностью, но снова забил Египет. Салах к ассисту в первом тайме добавил забитый гол в начале второго тайма, сделав счет 3:1.

Ивуарийцы не собирались складывать оружие, а их старания были вознаграждены голом Дуе на 73-й минуте после хаотичной ситуации в штрафной площадке.

Концовку матча Кот-д'Ивуар провел на половине поля Египта, но в итоге сложил с себя полномочия действующего обладателя КАН.

КАН-2025. Четвертьфинал

Египет Кот-д'Ивуар - 3:2

Голы: Мармуш 4, Раби 32, Салах 52 - Фату авт. 40, Дуе 73