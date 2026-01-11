Нигерия стала полуфиналистом Кубка африканских наций-2025, обыграв Алжир. Игра в Марракеше завершилась со счетом 0:2.

В течение сорока пяти минут матч оставался напряженным. Алжир сумел сдержать атаки Нигерии, несмотря на то, что Осимхен, Адамс и Лукман постоянно создавали угрозу в штрафной площадке.

Матч переломился сразу после перерыва. На 47-й минуте Осимхен мощным ударом головой переправил в ворота. Этот гол, четвертый для него в турнире, вывел Нигерию вперед.

Через 10 минут «Супер орлы» снова нанесли удар, беспощадно используя слабости Алжира. Осимхен на этот раз ассистировал Адамсу, который обыграл Зидана и направил мяч в пустые ворота Алжира.

Не обошлось без стычки между младшим Зиданом и Деле-Баширу, что переросло в большую стычку.

КАН-2025. Четвертьфинал

Алжир — Нигерия 0:2

Голы: Осимхен 47, Адамс 57

Нигерия сыграет в полуфинале турнира с хозяевами КАН Марокко.