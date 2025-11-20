Сергей Разумовский

Румынский клуб Волунтари в своем Instagram сообщил о прекращении сотрудничества с бывшим игроком киевского Динамо Флорином Чернатом, который занимал должность спортивного директора. По информации местных медиа, ожидается, что в ближайшее время он перейдет на аналогичную должность в ФКСБ.

ФК Волунтари сообщает о завершении сотрудничества со спортивным директором Флорианом Чернатом. За семь лет, проведенных в клубе, он стал одной из ключевых фигур, которые существенно повлияли на развитие команды. В этот период ФК Волунтари, в частности, занял наивысшее место в истории клуба – 4-е место в чемпионате в сезоне 2021/2022, а также вышел в финал Кубка Румынии в 2022 году. Наш клуб желает ему больших успехов в работе с новой командой! ФК Волунтари

Как футболист Чернат защищал цвета Динамо с 2001 по 2009 год. За период карьеры в киевском клубе он сыграл 196 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 37 результативных передач. Кроме того, в составе Динамо-2 румынский полузащитник отметился одним голом и одной результативной передачей в 14 поединках.

