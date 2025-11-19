Дебютант Украинской Премьер-лиги Эпицентр из Каменца-Подольского рассчитывает усилить линию атаки и намерен оформить полный трансфер Владислава Супряги.

Как сообщает Sport.ua, главный тренер команды Сергей Нагорняк доволен тем, как Супряга работает на тренировках, и считает, что нападающий обладает потенциалом для дальнейшего развития. Руководство клуба планирует попробовать выкупить контракт игрока, который сейчас принадлежит киевскому Динамо.

Арендное соглашение между Динамо и Эпицентром рассчитано до конца текущего сезона УПЛ. Контракт Супряги с киевлянами действует до 30 июня 2027 года.

На данный момент Эпицентр располагается на 13-м месте в УПЛ, имея в активе 9 очков после 12 проведенных матчей.

