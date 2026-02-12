Сергей Разумовский

Бывший украинский футболист Сергей Рыбалка, которому недавно исполнилось 35 лет, получил новый этап в своей футбольной карьере — пресс-служба львовского клуба Рух официально подтвердила, что он станет ассистентом главного тренера юниорской команды Богдана Есипа. Это назначение свидетельствует о доверии к профессионализму и опыту Рыбалки, который после завершения активной игровой карьеры решил попробовать свои силы в тренерской деятельности.

Сергей Рыбалка начал свой футбольный путь в составе харьковского Арсенала, где получил первые навыки и футбольное образование. Впоследствии он попал в структуру киевского клуба Динамо, где постепенно пробился в первую команду. За киевскую команду Рыбалка провел более ста матчей, дважды завоевывал звание чемпиона Украины, а также дважды держал в руках Кубок Украины, что подтверждает его стабильность и важную роль в составе одного из сильнейших клубов страны.

Кроме опыта в рядах главной столичной команды, Сергей Рыбалка выступал за такие украинские клубы как Александрия, ЛНЗ и Лесное. Особенно ценным является и зарубежный опыт этого специалиста — Рыбалка имел возможность поиграть за чешский клуб Слован и турецкий Сивасспор, что позволило ему увидеть разные футбольные школы и обогатиться новыми знаниями.

В составе юношеских и молодежных сборных Украины Сергей Рыбалка провел 28 матчей. Одним из самых ярких достижений в его карьере стала победа на юношеском чемпионате Европы 2009 года, где сборная U-19 триумфировала на континентальной арене. Кроме того, Рыбалка девять раз выходил на поле и в составе национальной сборной Украины, отличаясь стабильностью и дисциплиной.

Футбольную карьеру Рыбалка завершил в ноябре 2025 года. Уже вскоре после этого он начал работу в роли тренера, возглавив Ruh Media Team, где успешно совмещал организацию командной работы и развитие информационного сопровождения. Теперь Сергей будет одновременно отвечать за деятельность в Ruh Media Team и выполнять обязанности ассистента главного тренера в юниорской команде Руха U-19, где его опыт и знания безусловно пригодятся для подготовки нового поколения футболистов.