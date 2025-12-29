Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка возобновил игровую деятельность в Украине. 35-летний футболист стал игроком любительского клуба Лопатин, который выступает во Второй лиге чемпионата Львовской области.

О подписании опытного хавбека сообщила пресс-служба Лопатина на официальной странице клуба в Instagram. Детали договоренностей между сторонами пока не разглашаются.

Сергей Рыбалка находился на контракте с Динамо с 2008 по 2018 год, имея периоды аренды в чешском Словане и турецком Сивасспоре. За киевский клуб он провел 104 матча, забил три мяча и отдал пять результативных передач, дважды стал чемпионом Украины, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Украины полузащитник сыграл девять матчей, суммарно проведя на поле 545 минут.

Помимо Динамо, Рыбалка защищал цвета харьковского Арсенала, Александрии, черкасского ЛНЗ и Лесного из Киевской области, который стал его последним профессиональным клубом. В сезоне 2025/26 он был капитаном команды и отметился шестью голами в 15 матчах.

После исключения Лесного из Второй лиги из-за серьезных финансовых проблем и второго неявки на матч в ноябре 2025 года Рыбалка объявил о завершении профессиональной карьеры. Впоследствии он возглавил львовский медиаклуб Ruh Media Team как главный тренер, а теперь вернулся к игре на любительском уровне.