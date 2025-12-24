Полузащитник Феникс-Мариуполь и бывший игрок Динамо Андрей Богданов подвел итоги первой половины украинской Премьер-лиги.

Очень интересно, потому что сейчас много команд претендуют на самые высокие места. Мы видим и ЛНЗ, и Полесье, и Кривбасс, и Колос – очень интересные команды. Чемпионат стал намного более ровным. Тем интереснее, что до зимней паузы ЛНЗ на первом месте, хотя с Шахтером у них одинаковое количество очков. Было много матчей, где и Динамо сильно проседало, и у Шахтера отбирали очки.

Лучшая команда? Я не буду оригинальным здесь. Всё очень просто – это ЛНЗ. Думаю, многие так считают. Они заслуживают только хорошие слова. Никто не ожидал, что они такой отрезок проведут и уйдут на перерыв в статусе зимнего чемпиона Украины.

Неожиданной для меня стала такая игра от Кривбасса. У Патрика ван Леувена очень интересная команда. Они много забивают и также много пропускают. Одним словом, демонстрируют зрелищный футбол и при этом идут на пятом месте в чемпионате, – сказал Богданов в интервью «Украинскому футболу».