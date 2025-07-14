Экс-защитник Александрии сообщил о поисках новой команды
Футболист находится в статусе свободного агента
около 1 часа назад
Фото: ФК Александрия
Бывший защитник Александрии Юрий Копына в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о вариантах продолжения своей карьеры игрока.
«Конкретных предложений пока не поступало. Через агента был интерес из Первой лиги. Надеюсь дождаться приглашения команд УПЛ.
Возвращение в Рух? Вряд ли я вписываюсь в концепцию сегодняшнего Руха, который развивает и продает молодых звёздочек».
29-летний Копына в прошлом сезоне провел 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч.
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