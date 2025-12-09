Киевскому Динамо следовало прошлой зимой продать полузащитника Владимира Бражко в Вулверхэмптон. Такое мнение выразил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Я думаю, что Динамо очень серьезно ошиблось, не продав Бражко в Вулверхэмптон зимой. Я считаю, что это была самая важная ошибка этого года. Не продали за очень большие деньги, потому что 22 млн евро — это очень большие деньги за украинского футболиста из УПЛ, который к тому же даже никогда в Лиге чемпионов не играл.

Клуб который к тому же даже до Лиги чемпионов не может добраться. Да и в принципе в менее статусных еврокубках, там Лига Европы, сейчас Лига конференций, ну, на международном уровне этот клуб, мягко говоря, очень мягко говоря, не блистает.