Эксперт считает, что Динамо ошиблось, не продав свою звезду аутсайдеру европейского чемпионата.
Вацко объяснил свою мысль
около 2 часов назад
Киевскому Динамо следовало прошлой зимой продать полузащитника Владимира Бражко в Вулверхэмптон. Такое мнение выразил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.
Я думаю, что Динамо очень серьезно ошиблось, не продав Бражко в Вулверхэмптон зимой. Я считаю, что это была самая важная ошибка этого года. Не продали за очень большие деньги, потому что 22 млн евро — это очень большие деньги за украинского футболиста из УПЛ, который к тому же даже никогда в Лиге чемпионов не играл.
Клуб который к тому же даже до Лиги чемпионов не может добраться. Да и в принципе в менее статусных еврокубках, там Лига Европы, сейчас Лига конференций, ну, на международном уровне этот клуб, мягко говоря, очень мягко говоря, не блистает.
Ранее коллега Вацко Игорь Цыганык высказал мнение относительно будущего матча пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина – Динамо Киев.
Поделиться