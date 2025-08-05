Известный украинский тренер Олег Федорчук в интервью сайту «Украинский футбол» высказался по поводу будущего противостояния между киевским Динамо и Пафосом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Это лишь начало, и прогнозировать сложно. Мы видим, что украинским клубам очень непросто перемещаться между играми еврокубков и внутреннего чемпионата. Такая ситуация дает шансы соперникам. Фаворитом точно является Динамо, но не 1 к 4. Это пропасть, на мой взгляд.

Стоит отметить, что бело-синие, хотя и выглядят неплохо, являются очень молодой и непредсказуемой командой в обороне. И тренер Александр Шовковский только начинает свою карьеру. Поэтому я бы не сказал, что Динамо — это стабильный, в моем понимании, европейский клуб».