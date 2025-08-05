Главный тренер сборных Украины U-19 и U-20, бывший наставник Пафоса Дмитрий Михайленко оценил нынешнюю кипрскую команду, с которой киевское Динамо сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Среди игроков «Пафоса» нет моих бывших подопечных? Кипрскому чемпионату вообще свойственна большая текучесть кадров. «Пафос» — не исключение: одни футболисты переходят на повышение, кто не оправдал ожиданий, освобождал место для других. Мои пути чуть не пересеклись лишь с румынским легионером Владом Драгомиром, который уже несколько сезонов на ведущих ролях в «Пафосе». Кстати, когда я возглавлял «Пафос», тогда играли представители 18 национальностей. И ныне основа состоит из легионеров, только их уже меньше. Такая специфика.

Футболисты «Пафоса» стараются контролировать мяч, комбинировать, не бить куда глаза глядят, но от этого результативность не становится выше, потому что в позиционном наступлении есть проблемы с завершением атак. Более остро «горожане» действуют вторым номером, ведь впереди у них скоростные футболисты. Лидеры? О полузащитнике Драгомире я уже говорил, очень активный правый вингер бразилец Жажа.

Болельщики «Пафоса» считаются чуть ли не самыми шумными на Кипре. Хотя стоит уточнить, что сейчас «Пафос» играет не на клубном стадионе, который на реконструкции, а в Лимассоле, что в часе езды. Однако, уверен, что на «Альфамега-арене» будет много фанатов и поддержка 12 игрока «Пафоса» будет гарантирована. Это динамовцам следует учитывать, — сказал Михайленко в интервью Sport.ua.