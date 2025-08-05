Бывший тренер Миная и ЮКСА Николай Цымбал поделился ожиданиями от противостояния третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским Динамо и кипрским Пафосом.

Посоветовал бы киевлянам очень серьезно отнестись к противнику. Не стоит «Пафос» преждевременно списывать со счетов. Это сбалансированная, организованная команда, в которой каждый исполнитель четко знает свой маневр. У киприотов нет проблемных позиций в отличие от «Динамо», защитникам которого не хватает стабильности.

«Пафос» нельзя назвать командой своего поля, взяв на вооружение тактическую схему 4-4-2, «горожане» стараются не отдавать инициативу, у них активные фланги. Еще одним из «козырей» является опыт футболистов, некоторые успели поиграть в серьезных чемпионатах. У «Пафоса» – квалифицированный наставник – испанец Хуан Карлос Карседо, который на протяжении многих лет был ассистентом легендарного Унаи Эмери.

Динамовцам следует быть готовыми к цепкой игре «Пафоса» в среднем блоке, умелым подборкам, а также учесть то, что в Лимасоле, где пройдет ответный матч, влажный климат и тяжело дышать. На данный момент считаю, что шансы у соперников равные, – сказал Цымбал в интервью Sport.ua.