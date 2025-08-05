Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Роман Безус, игравший за кипрскую Омонию, поделился прогнозом на противостояние третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и Пафосом.

Я считаю, что для меня «Динамо» является фаворитом этого противостояния. Да, «Пафос» в прошлом сезоне стал чемпионом, в его составе есть неплохие футболисты, однако у украинской команды хорошие шансы пройти в следующий раунд.

Стоит отметить, что и киприоты играют не на своем стадионе в Пафосе, который не соответствует нормам УЕФА, а в Лимасоле. Но если отвечать на вопрос, то в принципе, для них не имеет значения домашняя арена или гостевая. К тому же у них на родных трибунах собирается небольшая аудитория.

В принципе, «Пафос» закономерно стал чемпионом Кипра. У них, кстати, был неплохой шанс выиграть и Кубок страны, но в финале они по пенальти проиграли АЕКу.

Отмечу, что «Пафос» не был сильнее «Маккаби» в прошлом раунде отбора. Да, в ответном матче они забили нужный гол в первом тайме, но всю вторую половину игры, действуя в большинстве, оборонялись.

Если «Динамо» сможет взять мяч под контроль, особенно в середине поля, больших проблем возникнуть не должно. Но если киевляне увязнут в борьбе, то «Пафос» сможет навязать свою игру с быстрыми флангами и мощным быстрым нападающим, умеющим замыкать передачи. Счет? Я не специалист в этом вопросе 😁. Поставлю на победу «Динамо» в два мяча, – сообщил Безус в интервью Sport.ua.