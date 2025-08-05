Украинский тренер Олег Федорчук в интервью сайту «Украинский футбол» заявил, что Динамо нужно улучшать свою игру в обороне и на стандартах.

«Какие на сегодня какие-то слабые места в игре Динамо? Ну, прежде всего – это игра в обороне. Особенно на стандартных положениях. Мы видели, что в предыдущих матчах, где Динамо имело сплошное преимущество, оно все равно давало шансы сопернику. Это класс команды.

Лучше выиграть с преимуществом в два или один мяч, но без ни единого момента у своих ворот. Потому что в противном случае встреча превращается в лотерею, в которой можно как выиграть, так и проиграть. Поэтому защита, защита и еще раз защита.

Стоит научиться играть очень внимательно до конца и без ошибок, как это делает Шахтер. Даже в поединках, которые не имели значения, они все равно играли на ноль. Это очень показательно.

Хотелось бы большего и от фланговых игроков. Немного они проседают и не очень уверены».