Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился впечатлениями после победы в финале Лиги Европы против Фрайбурга (3:0). Его слова приводит BBC.

Европа дала нам очень много. Лично мне она тоже дала очень много. Я всегда очень рад играть в Европе. В любом турнире, но особенно в Лиге Европы.

А также я благодарен клубам, в которых я работал, за этот путь, а также за поддержку, которую я получил в Валенсии, Севилье, Вильярреале и здесь, в Вилле. Я благодарен владельцам, игрокам.

То, как все настроены, очень важно. Мы серьезно относились к этому турниру и старались выложиться на максимум. В этом году мы относились к нему очень серьезно, были очень сосредоточены.

И, конечно, игроки проявили желание победить. Я говорил им, что нам нужно это желание, нам нужно серьезно отнестись к этому соревнованию, нужно показать на поле, что ты главный герой - и у них это получилось! – сказал Эмери.