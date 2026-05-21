Владимир Кириченко

Испанский специалист Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который выиграл один большой европейский трофей с тремя разными командами.

Астон Вилла впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы, одержав победу в финале турнира сезона-2025/26 над немецким Фрайбургом со счётом 3:0.

С Севильей Эмери побеждал в Лиге Европы трижды подряд – в 2014, 2015 и 2016 годах. Также на счету Эмери титул чемпиона Лиги Европы в 2021 году с Вильярреалом.

Финальная игра турнира сезона-2025/26 проходила на стадионе Тюпраш в Стамбуле, Турция.

Прошлым победителем Лиги Европы был Тоттенхэм, который в финале прошлого сезона турнира обыграл Манчестер Юнайтед со счётом 1:0.

