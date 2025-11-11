Павел Василенко

Эндрик готовится покинуть мадридский Реал. Как сообщает бразильский портал Ge.globo, клуб согласился на временный уход 19-летнего нападающего.

В прошлом году Реал заплатил за воспитанника Палмейраса 47,5 миллиона евро. Под руководством Карло Анчелотти юный талант провел 37 матчей, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

В начале текущего сезона Эндрик имел проблемы с травмой. После восстановления он не смог впечатлить нового тренера Хаби Алонсо, который использовал его лишь 11 минут в матче против Валенсии.

Молодой бразилец не может позволить себе провести сезон без игровой практики, ведь надеется попасть в сборную на чемпионат мира 2026. Именно поэтому Реал решил отпустить его в аренду в Лион, где переговоры находятся на финальной стадии.

По информации Ge.globo, мадридский клуб уже дал зеленый свет на шестимесячную аренду без права выкупа. Сделку планируют подписать в декабре. После завершения сезона Эндрик вернется на «Сантьяго Бернабеу», так как в Реале видят в нем игрока будущего.

Переход может стать шансом для юного нападающего проявить себя: в текущем сезоне самым результативным игроком Лиона остается Павел Шульц — номинальный полузащитник.