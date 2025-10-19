Павел Василенко

19-летний Эндрик переживает ключевой момент своей мадридской карьеры. После громкого перехода в Реал он пока не сыграл ни одной минуты в Ла Лиге под руководством Хаби Алонсо, и теперь ситуация приближается к переломной.

Как сообщает Defensa Central, Марсель сделал первое предложение об аренде молодого нападающего уже в январе.

В Мадриде заверяют: речь не о продаже, а о временной аренде, чтобы Эндрик получил необходимую игровую практику. Клуб по-прежнему верит в его потенциал и рассматривает этот шаг как инвестицию в будущее.

«Аренда – это не прощание, а шанс вернуться сильнее», – говорят в клубе, вспоминая примеры игроков, которые после аренды раскрывались на полную.

Сам Эндрик, по информации европейских СМИ, готов к новому вызову и открыт к варианту с переходом во Францию, чтобы вернуться на «Бернабеу» более зрелым и уверенным в себе.