Павел Василенко

На «Энфилде» произошел момент, который невозможно было смотреть без слез. Во время встречи между Ливерпулем и Вулверхэмптоном после трагической гибели Диогу Жоты футбольный мир объединился в памяти о португальском нападающем.

Матч между двумя клубами, за которые Жота выступал в течение своей карьеры, имел особое значение. Перед стартовым свистком команды почтили память футболиста и его брата Андре Силвы, которые погибли в автомобильной аварии.

Наиболее трогательным моментом стало то, что на поле «Энфилда» вместе с игроками вышли сыновья Диогу Жоты — Динис и Дуарте. Стадион замер, а трибуны взорвались аплодисментами, провожая детей взглядами, полными сочувствия и уважения.

Вдова футболиста, Руте, наблюдала за церемонией с трибун. Атмосфера на стадионе была пронизана болью, любовью и памятью — «Энфилд» на несколько минут стал местом тишины, где футбол отошел на второй план.