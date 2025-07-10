Главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике выразил поддержку своему подопечному Усману Дембеле, назвав его главным претендентом на Золотой мяч по итогам 2025 года. Такое заявление испанский специалист сделал после победы ПСЖ над Реалом со счётом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира.

— Думаю, он лучший игрок этого сезона с отрывом. Он заслуживает выиграть все. Он отдает все силы команде. Хочу отметить, что это был его первый матч на турнире, в котором он вышел в стартовом составе. Усман — наш лучший игрок. Он уникален, меняет ход игры, создает разницу. Смотреть на его игру — настоящее удовольствие для всех, — сказал Энрике.

В полуфинальном матче против Реала Дембеле уже на стартовых минутах оформил гол и ассист — всё за девять минут. В общей сложности в 2025 году на счету Усмана 36 результативных действий (27 голов и 9 ассистов), что является лучшим показателем среди всех игроков в топ-5 европейских лиг.