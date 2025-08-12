Эпицентр нашёл ещё одного новичка из Испании
Чемпион Первой лиги неудачно стартовал в элите
Испанский полузащитник Джон Себерио в ближайшее время подпишет контракт с Эпицентром, сообщает «ТаТоТаке».
29-летний опорник, вероятно, пройдет медосмотр и подпишет контракт с дебютантом УПЛ на два года.
Себерио станет третьим легионером Эпицентра из Испании после Нила Коша Монтанью и вингера Хоакина Карлоса Сифуэнтеса.
