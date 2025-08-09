Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эфире УПЛ ТВ после матча второго тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:1) назвал аспект, который привёл к двум стартовым поражениям команды в элите.

В каждом поединке сложно. Понимаете, в игре с Шахтёром ребята отдали много эмоций. Сегодня футболисты старались – ничего не можем. Первый тайм был плохим, во втором тайме уже улучшились.

Единственное, что нам пока не удается на сегодняшний день, – это выдерживать интенсивность футбола. Первая лига и УПЛ немного отличаются. У нас сейчас немного тяжелый график – Шахтёр, ЛНЗ, Динамо. Ну, ничего страшного. Может, чем быстрее футболисты поймут, в чём нужно добавлять – имею в виду, по отношению друг к другу – тогда результат придёт.

Волнение всегда будет. Один раз ошибся, второй, потому что психологически ещё не уравновешены, немного где-то волнуются. Во втором тайме уже немного улучшились, сделали замену – мяч начал у нас задерживаться. Но всё равно интенсивность не выдерживали, к сожалению.

У нас мяч не держался, у нас середина поля растворилась. С таким процентом брака, по моему мнению, очень сложно на что-то рассчитывать. Очень большой процент брака был, ребята волновались.

Будем, как говорят, разбираться. К сожалению, первый тайм особенно не удался. Во втором тайме уже, как я говорю, немного наладили, но всё равно возникали моменты у наших ворот, в конце начали давить. Полумоменты были, но стопроцентных моментов, к сожалению, не было. Один какой-то был после стандарта. А так, наверное, заслуженная победа ЛНЗ.

Мы работаем над подписанием новых игроков. Хотелось бы еще усилиться. Как говорят, имеем то, что имеем. Те игроки, которые есть на сегодняшний день, – это хорошие футболисты. Просто, как я говорю, когда мы поймём, что нужно немного больше от себя требовать и ещё больше добавлять, – тогда толк будет.