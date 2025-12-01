Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эфире «Футбол 360» после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (0:0) рассказал об испанских легионерах команды.

Мне не принципиален испанский вектор. Первым к нам приехали центральный защитник Ниль и Хоакин. Хоакин играл в «Санта-Коломе» в Андорре, Ниль – в 3-м или 4-м испанском дивизионе. Чтобы вы понимали, они приехали на просмотр к нам.

Откровенно вам скажу, финансовые условия у них – на уровне наших футболистов. Но что мне бросилось в глаза с первого дня – это отношение этих ребят к делу, профессионализм, отношение ко всему – к игре, к тренировкам. В тренировочном процессе они являются примером для наших футболистов.

У нас есть парень, третий вратарь, который говорит по-испански. Я часто ему говорю: «Не переводь». Я просто говорю: «Ребята, смотрите: вот пример, как надо работать». Они приехали к нам зарабатывать деньги, но как они относятся к делу. Самое главное, когда у меня разговор с ними, они говорят, что никогда о деньгах не думают – это действительно так. Менталитет совсем другой.

Вы говорите, испанский вектор. Главное преимущество этих футболистов знаете в чем? В одном – работа с мячом в любой ситуации. Когда мы играли товарищеские встречи в межсезонье, нам говорили: «Привезли этих глухонемых испанцев». А потом те же люди: «Ничего себе!»

Это очень важные футболисты для нашей команды. Они нам дают толчок в профессионализме для наших футболистов. Казалось бы, у нас тоже по украинским меркам неплохие футболисты, но они проигрывают конкуренцию.

Что мне хотелось бы как тренеру? Хоакин работает на одном фланге – мне хотелось бы, чтобы и на другом фланге было так же. Если оба фланга так будут работать – будет еще интереснее.