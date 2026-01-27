Павел Василенко

Эпицентр официально объявил о подписании полузащитника Кирилла Ковальца. Детали сотрудничества между клубом и 32-летним футболистом не сообщаются.

Этой зимой Ковалец покинул Александрии, за которую выступал с 2018 года. Он был одним из лидеров «горожан» и капитаном команды, провел 166 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 20 ассистов.

В начале этого сезона футболиста перевели в молодежный состав Александрии после удаления в матче первого тура УПЛ против Кудривки (1:3).

После 16 туров Эпицентр имеет в активе 14 зачетных баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.