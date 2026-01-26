Бывший капитан Александрии Кирилл Ковалец согласовал условия сотрудничества с Эпицентром, который проводит подготовку ко второй части сезона УПЛ на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает ТаТоТаке, клуб из Хмельницкой области уже финализировал соглашение с опытным полузащитником. Ковалец будет выступать за Эпицентр до завершения текущего сезона, после чего стороны планируют обсудить возможное продолжение сотрудничества.

Напомним, Кирилл Ковалец покинул Александрию после восьми с половиной лет в составе клуба. В начале текущего сезона футболиста перевели в молодежную команду после удаления в матче 1-го тура УПЛ против Кудривки, который завершился поражением 1:3.

В текущем сезоне Ковалец провел три матча во всех турнирах. После 16 туров УПЛ Эпицентр имеет в активе 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Каменца формально на домашнем поле примет черкасский ЛНЗ. Базовая дата поединка – 21 февраля 2026 года.

Также, отец Кирилла Ковальца — Сергей Ковалец возглавил клуб Первой лиги.