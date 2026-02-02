Павел Василенко

Эпицентр принял окончательные кадровые решения по итогам зимних сборов, значительно усилив фланги атаки и одновременно отказавшись от одного из легионеров.

Команда Сергея Нагорняка договорилась с киевским Динамо об аренде Андрея Маткевича. 21-летний левый вингер убедил тренерский штаб своей игрой во время подготовки в Турции и оставил положительное впечатление как в контрольных матчах, так и на тренировках. Именно после этого в клубе из Каменца-Подольского приняли решение о его привлечении на сезон.

Параллельно Эпицентр оформил аренду еще одного флангового игрока – правого вингера испанского Эркулеса Карлоса Рохаса, сообщает ТаТоТаке. 23-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и уже успел дебютировать за новую команду. Как и Маткевич, Рохас вышел на поле во втором тайме контрольного поединка против болгарской Фратрии, в котором украинский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Между тем боливийский футболист Жайме Куэльяр не смог убедить тренерский штаб. В клубе из Хмельницкой области окончательно решили не продолжать сотрудничество с игроком, и он покинет команду еще до старта второй части сезона.