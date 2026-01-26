Сергей Разумовский

Полузащитник Шахтера Педриньо имеет шанс в перспективе получить украинское гражданство. Такую информацию подтвердил футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык, уточнив, что потенциальная процедура натурализации касается не только одного игрока донецкого клуба. По его словам, аналогичные возможности имеет и защитник Шахтера Педро Энрике, поэтому в клубе параллельно рассматривают сразу два кейса.

Как отмечается, оба бразильца уже выполнили необходимый минимум по срокам проживания в Украине, что открывает для них юридические основания претендовать на украинский паспорт. Более того, футболистам уже поступило предложение от клубных функционеров оформить гражданство Украины. В то же время, в текущей ситуации, говорить о быстром завершении процесса или о каких-либо конкретных дедлайнах рано: этот вопрос требует как формальных процедур, так и личного решения самих игроков.

На данный момент ни Педриньо, ни Педро Энрике окончательного ответа не дали. Они не согласились на предложение, но и не отклонили его — оба взяли паузу, чтобы взвесить все плюсы и минусы. Поэтому чем завершится эта история и дойдет ли дело до оформления документов, пока неизвестно: все будет зависеть от желания футболистов и дальнейшего развития переговоров.

Напомним, в текущем сезоне Педро Энрике (которого в начале карьеры в Шахтере также называли Педриньо) демонстрирует неплохую результативность для защитника: он забил 1 мяч и отдал 4 асиста в 24 матчах за «горняков». Педриньо же является одним из самых продуктивных игроков команды в атаке — на его счету 6 забитых мячей и 7 результативных передач в 25 поединках.

Напомним, оба сейчас находятся в лагере Шахтера на сборах.