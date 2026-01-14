Туран визначився з гравцями, які поїдуть на збори Шахтёра
«Шахтёры» начали подготовку ко второй части сезона
Шахтер вернулся из отпуска и начал подготовку ко второй половине сезона. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.
В течение месяца команда Арды Турана будет готовиться к продолжению сезона – борьбе за титул в чемпионате Украины и матчам плей-офф Лиги конференций.
Известен предварительный список игроков Шахтера, которые отправились в Турцию:
- вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Резник, Ростислав Баглай, Денис Твардовский, Владислав Чимпоеш;
- защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Ираклий Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина;
- полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Криськив, Марьян Швед, Педріньо, Невертон, Изаки, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Проспер Оба;
- нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.
В планах «горняков» провести на сборах серию контрольных игр. Даты матчей и соперники будут объявлены позже.
