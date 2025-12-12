«Есть положительные эмоции». Защитник Динамо прокомментировал позорный вылет из Лиги конференций
Киевляне потеряли все шансы на плей-офф еврокубкового турнира
около 3 часов назад
Защитник Динамо Владислав Захарченко подвел итоги матча пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины (1:2). Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Конечно, немного негативные эмоции, потому что хотелось выиграть, хотелось заработать очки. Но также и позитивные эмоции есть, потому что мне доверили место в стартовом составе, что очень приятно. Для меня это бесценный опыт сыграть против таких игроков, как Кин и Джеко. Поэтому смешанные эмоции.
У нас были свои моменты, но у «Фиорентины» также были моменты. Здесь уже кому больше повезет - они реализовали свои моменты, а мы нет.
В перерыве мы подправили некоторые вещи, которые у нас не получались как в обороне, так и в атаке. Тренер подсказал, что надо делать. А после матча он поблагодарил ребят за то, что у всех сегодня было желание и что все хотели играть и боролись на поле.
