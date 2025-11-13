«Это может привести к катастрофе, как против Румынии». Предупреждение для сборной Украины от Спиваковского
Сине-жёлтые проведут решающие матчи отбора на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии
Известный футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский в интервью Tribuna.com перед матчем пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 Франция – Украина рассказал о проблемах сине-желтых.
Единственный полевой игрок, который мог бы стабильно делать разницу в своей зоне, уже год ждет результатов пробы Б. Единственный футболист, который в последние двадцать лет разрывал топ-5 лигу, травмирован. Все остальные либо не в лучшей форме, либо объективно не вытягивают по индивидуальному уровню.
Это можно было бы компенсировать наработанными механизмами командной игры, но эта сборная играет в реактивно-адаптивный футбол. Мы не делаем ходы первыми. Мы ждем, что сделает соперник, а потом реагируем с джетлагом. Это может сработать, как против Македонии. А может привести к катастрофе, как против Румынии.
Единственная яркая игра, в которой у нас был мощный и неожиданный план, к которому подстраивался соперник – 5-3-2 против Бельгии на Евро-2024.
Все остальные партии мы начинали черными, более того – в шахматах у черных есть миллион проверенных заготовок, чтобы как минимум не проиграть. Сборная Реброва в большинстве матчей играла в «шахматы Фишера» – это когда шахматист узнает о расположении фигур прямо перед первым ходом. Два с половиной года играть в рандом – это слишком.
Преимущества? Наша сборная всегда может сыграть один отдельно взятый матч как последний. И конкретно сборная Реброва имеет опыт таких побед в предыдущем цикле. Это вне логики, как 5:3 над Исландией в Рейкьявике. Но сколько у нас таких чит-кодов.
Ранее определилась заявка сине-желтых на сверхважный матч. Команде Сергея Реброва не помогут несколько лидеров.
