Стала известна официальная заявка сборной Украины на поединок 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции.

Из тех футболистов сборной Украины, которые ныне находятся в Париже, в заявку не попали Николай Матвиенко и Руслан Малиновский, сообщает УАФ.

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция — первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую — Азербайджан (один балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Поединок Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.