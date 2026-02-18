Сергей Разумовский

Мадридский Реал одержал минимальную победу в гостевом матче против Бенфики в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол встречи был забит в начале второго тайма – на 50-й минуте Винисиус Жуниор удачно воспользовался передачей от Килиана Мбаппе и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Подопечные королевского клуба продемонстрировали организованную игру в обороне и вместе с тем доказали, почему считаются одними из фаворитов турнира. Хотя обе команды создавали острые моменты, именно Реал сумел реализовать свою возможность, благодаря чему испанцы сделали первый шаг к выходу в следующий раунд.

Стоит отметить, что мадридцы в настоящее время демонстрируют отличную форму – команда праздновала победу в семи из последних восьми поединков в разных турнирах. Единственное поражение за этот период было зафиксировано именно в противостоянии с Бенфикой, когда в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов команда уступила со счетом 2:4.

Благодаря этому результату Реал получил фору перед ответным матчем, который состоится в Мадриде, и имеет все шансы продолжить борьбу на европейской арене. Однако Бенфика Анатолия Трубина и Георгия Судакова наверняка попытается дать бой и сделает всё, чтобы отыграть отставание во второй встрече.