Сергей Разумовский

Аль-Хиляль официально сообщил о продлении сотрудничества с центральным полузащитником Рубеном Невешем. Как сообщает пресс-служба саудовского клуба, 28-летний португалец подписал новый контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

امتداد موسيقي حتى 2029 🎼🤩 pic.twitter.com/dTX0HRFrwM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2026

Предыдущее соглашение Невеша с Аль-Хилялем заканчивалось в конце текущего сезона, поэтому клуб заранее решил закрепить одного из ключевых исполнителей на длительный срок. Полузащитник присоединился к команде летом 2023 года, когда его приобрели у Вулверхэмптона за 55 миллионов евро.

В нынешней кампании Невеш демонстрирует высокую результативность: в 22 матчах на клубном уровне он забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Кроме того, хавбек по-прежнему стабильно получает вызовы в сборную Португалии и выходит за неё на поле.

