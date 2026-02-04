Это не мыльный пузырь? Один из саудовских грандов всё же продлил контракт с игроком сборной Португалии.
Это НЕ Роналду!
около 1 часа назад
Аль-Хиляль официально сообщил о продлении сотрудничества с центральным полузащитником Рубеном Невешем. Как сообщает пресс-служба саудовского клуба, 28-летний португалец подписал новый контракт, который будет действовать до лета 2029 года.
Предыдущее соглашение Невеша с Аль-Хилялем заканчивалось в конце текущего сезона, поэтому клуб заранее решил закрепить одного из ключевых исполнителей на длительный срок. Полузащитник присоединился к команде летом 2023 года, когда его приобрели у Вулверхэмптона за 55 миллионов евро.
В нынешней кампании Невеш демонстрирует высокую результативность: в 22 матчах на клубном уровне он забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Кроме того, хавбек по-прежнему стабильно получает вызовы в сборную Португалии и выходит за неё на поле.