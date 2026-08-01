Сергей Разумовский

Киевское Динамо не смогло одолеть греческий ПАОК в двухматчевом противостоянии второго раунда квалификации Лиги Европы. Киевляне проиграли обе встречи и досрочно завершили выступления в этом турнире.

В первом матче, который из-за организационных обстоятельств имел статус номинально домашнего для Динамо, украинская команда уступила со счетом 2:3. В повторной игре, состоявшейся 30 июля на поле греческого клуба, киевляне не смогли переломить ход противостояния и проиграли со счетом 0:2.

Таким образом, по сумме двух матчей ПАОК победил Динамо со счетом 5:2 и вышел на следующий этап квалификации Лиги Европы. Украинский клуб, в свою очередь, продолжит еврокубковый сезон в отборе Лиги конференций.

Поражение от ПАОК стало лишь третьим случаем в истории Динамо, когда команда пропустила пять или более мячей по итогам двухматчевого противостояния в отборочных раундах еврокубков.

Впервые подобный сценарий произошел в сезоне 1996/97. Тогда в квалификации Лиги чемпионов киевляне встречались с венским Рапидом и уступили по сумме двух матчей со счетом 2:6. В первой игре Динамо проиграло 0:2, а в матче-ответе потерпело поражение со счетом 2:4.

Еще один такой случай пришелся на сезон 2022/23. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо противостояло Бенфике, однако не смогло забить португальскому клубу ни в одном из матчей. Киевляне уступили сначала со счетом 0:2, а затем проиграли 0:3, завершив противостояние с общим счетом 0:5.

Следующим соперником Динамо станет Карабах. Команды встретятся в третьем раунде квалификации Лиги конференций, где киевский клуб постарается продолжить борьбу за выход в основной этап турнира.