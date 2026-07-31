«Динамо» сыграет с «Карабахом» в третьем раунде квалификации Лиги конференций
Первый матч состоится 6 августа
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Киевское Динамо будет противостоять азербайджанскому Карабаху в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2026/27.
Матчи состоятся 6 и 13 августа. Первая игра будет номинально домашней для киевлян, ответная встреча пройдет в Азербайджане.
Во втором раунде отбора Лиги Европы команда Игоря Костюка уступила греческому ПАОКу (2:3, 0:2).
На первом этапе квалификации киевляне прошли румынскую Университатю Клуж.
ЛНЗ драматично вылетел из Лиги конференций.
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