Сегодня – 23 февраля – Эвертон постарается не отстать от конкурентов в борьбе за места в еврокубках, когда примет Манчестер Юнайтед, который начинает тур в первой четверке Премьер-лиги.

Команда Дэвида Мойеса подходит к игре после домашнего поражения от Борнмута 1:2 – первого за последние шесть туров чемпионата. Этот результат еще раз подчеркнул проблемы клуба на собственном поле: последний раз Эвертон побеждал дома еще в декабре, после чего провел пять домашних матчей без побед.

Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика в предыдущем туре сыграл вничью с Вест Хэмом 1:1, прервав серию из четырех побед. В то же время команда остается единственной в лиге, которая еще не терпела поражений в 2026 году. На выезде манкунианцы выиграли лишь один из пяти последних матчей.

В истории противостояний Манчестер Юнайтед имеет наибольшую преимущество над Эвертоном – больше побед над этим соперником, чем любая другая команда в истории турнира.

Среди ключевых игроков стоит отметить капитана гостей Бруну Фернандеша, который принял участие в 10 голах в своих девяти последних выездных матчах Премьер-лиги.

У Эвертона не сможет сыграть Джейк О’Брайен из-за дисквалификации, а участие Мейсона Маунта в составе Манчестер Юнайтед остается под вопросом.

