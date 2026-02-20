Павел Василенко

Шансы Майкла Каррика остаться главным тренером Манчестер Юнайтед на постоянной основе сейчас выглядят как никогда высокими. Об этом сообщает ВВС. Временное назначение неожиданно переросло в убедительную заявку на долгосрочный проект – прежде всего благодаря результатам и ощутимому изменению атмосферы в команде.

После прихода Каррика «красные дьяволы» быстро набрали ход, одержав победы над принципиальными соперниками – Манчестер Сити и Арсеналом. В целом под его руководством команда выиграла четыре из пяти матчей, продемонстрировав организованную игру, дисциплину и заметную уверенность в собственных силах. Именно эти факторы произвели сильное впечатление на руководство клуба, которое высоко оценило не только очки в таблице, но и позитивный микроклимат в раздевалке.

Сам тренер не скрывает эмоций и признается, что работа в родном клубе для него имеет особое значение. По словам Каррика, он чувствует привилегию возглавлять команду, с которой связана значительная часть его жизни. В то же время специалист подчеркивает: главное – не романтика, а результат и польза для клуба. Он мыслит на перспективу, готов полностью отдаваться работе и развивать команду настолько долго, насколько это будет соответствовать интересам Манчестер Юнайтед. Окончательное решение еще впереди, но все больше признаков указывают на то, что будущее Каррика в Манчестере может быть значительно дольше, чем ожидалось.