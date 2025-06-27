Европа против мира, Месси против своей бывшей команды. Все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира
Определились участники плей-офф турнира
41 минуту назад
В пятницу утром мы узнали о полном составе 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Плей-офф начнется в субботу бразильским поединком Палмейрас – Ботафого. Интересным будет матч Интер Майами – ПСЖ, в котором Лионель Месси встретится со своим бывшим клубом.
Бенфика украинского голкипера Анатолия Трубина встретится с лондонским Челси, а мадридский Реал, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, сыграет с туринским Ювентусом.
Расписание матчей 1/8 финала
Суббота, 28 июня
Палмейрас – Ботафого
Бенфика – Челси
Воскресенье, 29 июня
ПСЖ – Интер Майами
Фламенго – Бавария
Понедельник, 30 июня
Интер – Флуминенсе
Вторник, 1 июля
Манчестер Сити – Аль-Хиляль
Реал Мадрид – Ювентус
Среда, 2 июля
Боруссия Дортмунд – Монтеррей