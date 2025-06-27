Павел Василенко

В пятницу утром мы узнали о полном составе 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Плей-офф начнется в субботу бразильским поединком Палмейрас – Ботафого. Интересным будет матч Интер Майами – ПСЖ, в котором Лионель Месси встретится со своим бывшим клубом.

Бенфика украинского голкипера Анатолия Трубина встретится с лондонским Челси, а мадридский Реал, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, сыграет с туринским Ювентусом.

Расписание матчей 1/8 финала

Суббота, 28 июня

Палмейрас – Ботафого

Бенфика – Челси

Воскресенье, 29 июня

ПСЖ – Интер Майами

Фламенго – Бавария

Понедельник, 30 июня

Интер – Флуминенсе

Вторник, 1 июля

Манчестер Сити – Аль-Хиляль

Реал Мадрид – Ювентус

Среда, 2 июля

Боруссия Дортмунд – Монтеррей