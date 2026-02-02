Павел Василенко

Украинский нападающий Роман Яремчук, который играет за Олимпиакос с 2024 года после выступлений в Бенфике и Брюгге, продолжит свою карьеру во Франции. Лион сделал его приоритетной целью для своей атаки из-за его спортивного профиля, который нравится тренеру Паулу Фонсека, бывшему наставнику донецкого Шахтера.

Замеченный в Лионе в это воскресенье, украинский нападающий, как сообщает Footmercato, уже прошел медицинское обследование. По информации источника, все окончательно решено относительно его подписания в аренду без обязательств по выкупу.

Если французский клуб решит оформить полноценный трансфер Яремчука, придется заплатить четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллионов евро.