Журналист Владимир Зверев поделился мыслями о трансфере нападающего Олимпиакоса и сборной Украины Романа Яремчука.

Эти слухи имеют под собой основание. Насколько я слышал, Паулу Фонсека охотился за Романом Яремчуком еще прошлым летом. То есть не сейчас, зимой, а еще летом была история о том, что Яремчук интересен именно Фонсеке.

Тогда украинский форвард решил остаться в Лиге чемпионов. Потому что это Лига чемпионов, большая витрина, возможности. Но получилось так, что на данном этапе Яремчук имел минимум игрового времени в Олимпиакосе, - рассказал Зверев.