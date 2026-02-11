Манчестер Юнайтед не смог одержать пятую подряд победу в английской Премьер-лиге. В матче 26-го тура команда сыграла вничью с Вест Хэмом — 1:1.

Этот результат повлиял не только на турнирное положение манкунианцев, но и на личный челлендж одного из болельщиков клуба. Фрэнк Илетт пообещал не стричься до тех пор, пока Манчестер Юнайтед не выиграет пять матчей подряд.

Перед игрой с Вест Хэмом команда имела серию из четырех побед, однако ничья обнулила отсчет. Таким образом, фанату снова придется ждать новую победную серию.

Фрэнк не стрижётся уже 494 дня. Свой челлендж он начал 5 октября 2024 года.