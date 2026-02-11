Павел Василенко

Победная серия Манчестер Юнайтед прервалась на отметке в четыре матча. В 26-м туре Английской Премьер-лиги «красные дьяволы» неожиданно потеряли очки в Лондоне, сыграв вничью 1:1 с Вест Хэмом – командой, борющейся за выживание.

В первом тайме подопечные Майкла Каррика полностью контролировали ход встречи и создали несколько голевых моментов. Ближе всего к успеху был Люк Шоу, чей удар после углового с линии ворот вынес защитник хозяев. Голкипер «молотобойцев» Мадс Германсен также несколько раз спасал свою команду, так что перерыв наступил без забитых мячей.

Второй тайм начался с холодного душа для гостей. Томаш Соучек замкнул передачу Джаррода Боуэна и открыл счет, заставив трибуны стадиона взорваться от радости. Манчестер Юнайтед быстро ответил: Каземиро отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Несмотря на это, манкунианцы не остановились и продолжили давить до финального свистка. Награда пришла уже в компенсированное время, когда Беньямин Шешко забил эффектный гол на 96-й минуте, спасая команду от поражения и обеспечивая ничью.

Ничья стала символичной и для фанатов: известный болельщик Фрэнк Илетто так и не дождался пятой подряд победы Манчестер Юнайтед, после которой обещал подстричься. Его серия без стрижки, продолжающаяся с октября 2024 года, продолжается вместе с неоправданными ожиданиями от любимого клуба.

АПЛ, 26-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6