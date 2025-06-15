Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий в интервью сайту «Украинский футбол» поделился мыслями о шансах молодежной команды сине-желтых выйти в плей-офф Евро-2025.

«Ничейный результат между Нидерландами и Финляндией пошел на пользу нашей команде? Учитывая, что мы сами проиграли первый матч, это идеальный результат для нас. Надо побеждать Финляндию, а там, в поединке с Нидерландами, уже все будет решаться. Все в наших руках, трагедии не произошло.

Да, болезненное поражение, но тем не менее команда продемонстрировала качество игры, самоотдачу, однако немного не хватило концентрации. Не стоит также списывать игроков сборной Дании, там очень хорошие футболисты, некоторые играют в сильных европейских чемпионатах», ‒ сказал Федецкий.