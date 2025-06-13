Михаил Цирук

В воскресенье, 15 июня, молодежная сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2025 против Финляндии (начало в 19:00). После поражения от Дании на старте турнира отступать некуда: нам будет нужна только победа, и если её не будет, то о мечтах о плей-офф фактически можно будет забыть. Предлагаем вашему вниманию анонс, возможно, решающего момента всего чемпионата Европы для нашей команды.

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Первый тур и турнирное положение в группе

Результат сборной Украины в первом туре группового этапа откровенно разочаровал. В ходе встречи с Данией подопечные Унаи Мельгосы дважды вели в счёте, причём второй раз вышли вперёд на 78-й минуте, однако всё же умудрились упустить игру и уступить со счётом 2:3, и теперь это поражение существенно осложняет нам борьбу за плей-офф.

Финляндия же в начале турнира наоборот удивила с приятной стороны. В матче против Нидерландов, да и в целом в этой группе, наш будущий соперник считался явным аутсайдером, однако чуть не шокировал значительно более мощного соперника.

Голы Терхо и Кескинена в первом тайме позволили финнам уйти на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча. Однако удержать его во второй половине игры не удалось, и оранжевые всё-таки сумели свести матч к ничьей благодаря точным ударам Валенте и Поку (2:2).

Эта ничья оставляет вполне реальные шансы на выход из группы для сборной Украины. Отставание украинцев от второго места на данный момент составляет лишь одно очко, сейчас – матч с аутсайдером Финляндией, и если его выиграть - мы точно в игре до последнего тура. Осталось лишь его выиграть, однако это точно не будет просто.

Что изменит Украина?

В целом, большого количества изменений в составе нашей команды, по сравнению с матчем против Дании, ждать, пожалуй, не стоит. Сказать, что кто-то откровенно провалился, нельзя, в целом, несмотря на результат, команда выглядела прилично, так что если изменения в составе и будут, то точечные.

Возможно, вернуться в состав будет готов Тарас Михавко, ведь в то, что он не рассматривался тренерским штабом как основной вариант в центре защиты, верится слабо, так что его отсутствие на поле в первом матче явно связано с каким-то состоянием игрока. Впрочем, особых претензий к Ярославу Козику, который заменил Тараса, нет, так что решение оставить его в основе также можно будет понять.

Возможно, с первых минут появится на поле ЕгорЯрмолюк, и здесь главным кандидатом на замену будет Валентин Рубчинский. Динамовские крылья атаки, которые формировали Брагару и Волошин, провели хороший матч. Немного невыразительно сыграл Ванат, однако вряд ли после этого его место в основе подвергнется сомнению.

По поводу вратарской позиции можно поспорить. С одной стороны, Руслан Нещерет пропустил трижды и не спас свою команду. С другой стороны, обвинить кипера в каком-то из голов довольно сложно, так что здесь Мельгоса может принять любое решение, и оно будет иметь объяснение. Однако по-болельщицки увидеть в деле Георгия Ермакова было бы также интересно.

Сборная Финляндии: с кем будем иметь дело?

На бумаге именно Финляндия — самый скромный из наших соперников в этой группе, однако сборная Нидерландов уже тоже так думала. Людей из топовых клубов и лиг, которые бы хоть немного там играли, здесь нет, однако можем ли мы быть уверенными в том, что игроки основы своих клубов из чемпионата Украины значительно сильнее игроков основы своих клубов из финской первенств? Хочется верить, что да, однако всё покажет только игра.

Если всё же попытаться кого-то выделить, то стоит сказать о вратаре Лукасе Бергстрёме: в Челси он совсем не играет, однако представителей таких клубов в заявке Суоми больше нет. Среди тех, кто делает погоду на поле, следует упомянуть форварда Натана Скютту. В этом сезоне он был основным форвардом Дюнкерка, который дошел до плей-офф за повышение в Лигу 1, и оформил 8+5 во всех турнирах.

Прогноз на матч Финляндия - Украина

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Финляндии – 3,86, ничья – 3,79, успех Украины – 1,9. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

История встреч

Молодежные сборные Украины и Финляндии встречались между собой пять раз, и по результатам здесь почти полное равенство: две победы сине-желтых, одна – у соперников и еще две ничьих.

Четыре игры состоялись в рамках отбора на чемпионаты Европы: на Евро-2013 первый матч завершился вничью (1:1), а во втором сильнее была Украина (2:1). В квалификации Евро-2021 команды обменялись выездными победами 2:0, а между этим, в 2017 году, сыграли в финале Мемориала Лобановского, где после ничьей 0:0 финны победили в серии пенальти. Кто из команд триумфирует в этот раз и повысит свои шансы на выход в плей-офф континентального первенства?

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В материале использованы фото Getty Images, УАФ