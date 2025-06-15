Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса на пресс-конференции ответил на вопросы представителей СМИ о следующем матче Евро-2025 против Финляндии.

«Все наши игроки здоровы, все восстанавливаются. Да, у нас не было много времени на восстановление, но все другие команды в таких же условиях. Даже исполнители, у которых были небольшие повреждения, полностью восстановились. Проблем с этим нет.

Нас ожидает тяжелая игра. Безусловно, она будет непростой, как и все матчи на Евро. Нам важно справиться со своими эмоциями. Это тот урок, который мы усвоили из предыдущего поединка: если мы хорошо готовы, если мы контролируем эмоции — мы можем показать хорошую игру», — цитирует Мельгосу пресс-служба УАФ.