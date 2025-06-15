Накануне матча молодежной сборной Украины на Евро-2025 (U-21) против Финляндии голкипер сине-желтых Руслан Нещерет принял участие в предматчевой пресс-конференции.

«Настроение перед матчем у нас хорошее. Я считаю, что мы должны подходить к этой игре именно с таким настроением, потому что нет смысла держать обиду на тот результат, который был в первом поединке. Мы должны на сто процентов подготовиться к следующей встрече. А для достижения лучшего результата, считаю, мы должны пересмотреть те ошибки, которые допустили. Все это мы сделали на вечернем просмотре. Поговорили о том, что произошло. Думаю, что в матче с Финляндией команда должна выложиться на все сто процентов и доказать, что она достойна победы.

Нам все равно, на каком стадионе играть, ведь во время войны мы постоянно играли за границей, на большом количестве разных арен. Это не так важно. Важно, чтобы команда побеждала, и я бы очень хотел видеть наших болельщиков на трибунах», – цитирует Нещерета пресс-служба УАФ.