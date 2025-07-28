Феликс присоединился к Роналду в Аль-Насре. ВИДЕО
Форвард прибыл в команду на сбор и настроен на новый этап карьеры
около 12 часов назад
Жоау Фелиш / фото - Getty
Португальский нападающий Жоау Феликс уже готовится к новому сезону вместе с Аль-Насром во время сборов в Австрии, хотя официальное подтверждение договора с клубом еще не сделано. В социальных сетях появилось видео, которое подтверждает присутствие футболиста на тренировке.
В Аль-Насре Феликс объединился со своим соотечественником Криштиану Роналду и работает с португальским тренером Жорже Жезушем — новым наставником команды.
Жоау Феликс в прошлом сезоне выступал на правах аренды за итальянский Милан. В прошлом сезоне Аль-Наср занял третье место в Саудовской Про-лиге.