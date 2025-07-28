Португальский нападающий Жоау Феликс уже готовится к новому сезону вместе с Аль-Насром во время сборов в Австрии, хотя официальное подтверждение договора с клубом еще не сделано. В социальных сетях появилось видео, которое подтверждает присутствие футболиста на тренировке.

A few hours after arriving in Austria, the location of Al Nassr's training camp, João Félix is already training alongside Cristiano Ronaldo, even though he has not been officially announced as a reinforcement for the Saudis. pic.twitter.com/YTdBo9r30A — 💥 BlueCo Xtra™ (@Bluecoxtra) July 28, 2025

В Аль-Насре Феликс объединился со своим соотечественником Криштиану Роналду и работает с португальским тренером Жорже Жезушем — новым наставником команды.

Жоау Феликс в прошлом сезоне выступал на правах аренды за итальянский Милан. В прошлом сезоне Аль-Наср занял третье место в Саудовской Про-лиге.