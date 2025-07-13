Павел Василенко

Легендарный нападающий Роналдо является ярым сторонником Клубного чемпионата мира и смотрел матчи турнира в США вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который сказал, что прошлый месяц был очень успешным.

Бразилец ответил на критику турнира и решил напасть на двух конкретных персон: президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и бывшего тренера Ливерпуля, который сейчас связан с Red Bull, Юргена Клоппа.

«Я заметил лишь двух людей, которые критикуют Клубный чемпионат мира. Один ненавидит всё, кроме Ла Лиги, а другой... мы уважаем его мнение, но болельщики его не разделяют. Их энтузиазм, качество матчей... Я считаю, что этот турнир – большой успех. Конечно, мы будем стараться стать лучше. Мне приятно видеть счастливые лица людей, потому что футбол – для болельщиков, и я думаю, что именно в этом и есть суть клубных чемпионатов мира», – сказал Роналдо на пресс-конференции перед финалом Клубного чемпионата мира.

В финале турнира играют Челси и ПСЖ.