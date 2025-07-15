Роналду-младший: «Ямаль очень хороший, но без трофеев»
Сын Криштиану сравнил Ламина с отцом
около 1 часа назад
Криштиану Роналду-младший / фото - Getty
Сын легендарного футболиста Криштиану Роналду принял участие в стриме испанского блогера Ракаи, где обсуждалось, является ли 18-летний вингер Барселоны Ламин Ямал сейчас лучше, чем 40-летний нападающий Аль-Насра.
Прямо сейчас? Ну, возможно. Но Ламин еще ничего не выиграл. Он очень хороший, но без трофеев, — отметил 15-летний Криштиану.
Напомним, Ламин Ямал оказался в центре скандала из-за празднования своего дня рождения.
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